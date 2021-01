Il Psi chiede un incontro con le forze a sostegno del candidato sindaco Mastella (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Alla luce della posizione di Italia Viva, chiediamo che si organizzi un incontro con tutte le forze politiche e civiche a sostegno del sindaco Mastella”. Il PSI regionale, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma di Vincenzo De Luca a Governatore della Regione Campania, dovuta soprattutto alla partecipazione di tante liste, anche civiche, che hanno di fatto dato vita ad una coalizione aperta e pluralista, ha formato in Consiglio Regionale un gruppo composto da Noi Campani, PSI e Campania Libera. Successivamente il modello vincente adottato per le elezioni regionali e sostenuto sia da onorevoli esponenti del PD che dallo stesso On. Clemente Mastella sindaco di Benevento, lo si vuole presentare in tutti i comuni della regione chiamati al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Alla luce della posizione di Italia Viva, chiediamo che si organizzi uncon tutte lepolitiche e civiche adel”. Il PSI regionale, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma di Vincenzo De Luca a Governatore della Regione Campania, dovuta soprattutto alla partecipazione di tante liste, anche civiche, che hanno di fatto dato vita ad una coalizione aperta e pluralista, ha formato in Consiglio Regionale un gruppo composto da Noi Campani, PSI e Campania Libera. Successivamente il modello vincente adottato per le elezioni regionali e sostenuto sia da onorevoli esponenti del PD che dallo stesso On. Clementedi Benevento, lo si vuole presentare in tutti i comuni della regione chiamati al ...

