“I peli, quella puzza di m…”. Tommaso Zorzi senza più freni al GF Vip: dopo oltre 4 mesi nella Casa vomita tutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è indiscutibilmente tra i favoriti di Capitol City, scriveremmo così se stessimo per disputare gli Hunger Games, anche se qualcosa di molto simile, a causa dei continui allungamenti del reality, è capitato. Tutta Italia lo acclama, la sua schiettezza e la sua ironia sono taglienti, non lasciano scampo a nessuno, amici e nemici. Proprio grazie alla sua lingua sciolta Tommaso Zorzi è riuscito a mandare più di qualche frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip. Il motivo? Eccessivi difetti della dimora che ospita i vipponi e che impediscono il pieno godimento della Casa, oltre che il comfort in generale. Scopriamoli insieme. (Continua dopo le foto) Tommaso Zorzi ha elencato una lunga trafila di difetti appartenenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)è indiscutibilmente tra i favoriti di Capitol City, scriveremmo così se stessimo per disputare gli Hunger Games, anche se qualcosa di molto simile, a causa dei continui allungamenti del reality, è capitato. Tutta Italia lo acclama, la sua schiettezza e la sua ironia sono taglienti, non lasciano scampo a nessuno, amici e nemici. Proprio grazie alla sua lingua scioltaè riuscito a mandare più di qualche frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip. Il motivo? Eccessivi difetti della dimora che ospita i vipponi e che impediscono il pieno godimento dellache il comfort in generale. Scopriamoli insieme. (Continuale foto)ha elencato una lunga trafila di difetti appartenenti ...

