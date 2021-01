Grande Fratello Vip: frase ’sospetta’ della regia su Tommaso Zorzi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stefania Orlando e Tommaso Zorzi (Us Endemol Shine) La regia del Grande Fratello Vip ha erroneamente lasciato i microfoni aperti con la casa e si è fatta sfuggire una frase che ha suscitato numerose perplessità. Protagonista dei discorsi in regia è Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione: “Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo… dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso, eh”. Immediatamente i concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono chiesti cosa volessero dire queste esternazioni della regia che erroneamente sono state fatte ascoltare sia ai protagonisti che al pubblico a casa: “Cosa vuol dire? Cosa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stefania Orlando e(Us Endemol Shine) LadelVip ha erroneamente lasciato i microfoni aperti con la casa e si è fatta sfuggire unache ha suscitato numerose perplessità. Protagonista dei discorsi in, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione: “Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo… dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con, eh”. Immediatamente i concorrenticasa più spiata d’Italia si sono chiesti cosa volessero dire queste esternazioniche erroneamente sono state fatte ascoltare sia ai protagonisti che al pubblico a casa: “Cosa vuol dire? Cosa ...

