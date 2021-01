Covid | Miozzo | “Chiusura frontiere? Sarebbe risolutivo | ma irrealizzabile”

Leggi su inews24

(Di giovedì 21 gennaio 2021), il coordinatore del Cts Agostinoè intervenuto a Sky TG24 e ha parlato dell’ipotesiAnche in Italia, i numeri relativi alobbligano alla massima cautela e a misure restrittive ancora molto pesanti in gran parte del territorio. Il sistema a fasce resterà una costante anche nelle prossime settimane, in attesa L'articolo proviene da Inews.it.