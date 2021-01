Borsellino quater, su via D’Amelio restano molte ombre ma la trattativa Stato-boss non c’entra (Di giovedì 21 gennaio 2021) Notificate alle parti solo pochi giorni fa, le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater sono state depositate dai giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta già dallo scorso 30 dicembre e, ad una prima lettura, appaiono subito pagine dense. Innanzitutto, perché si avverte lo sforzo di andare oltre il quadro esistente, di prendere atto che lo scenario che è Stato possibile ricostruire non racchiude la verità completa e soddisfacente dei fatti. La strage di via D’Amelio rappresenta “indubbiamente un tragico delitto di mafia dovuto ad una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa nostra stretta dai timori per la sua sopravvivenza”. E, se le evidenze probatorie non consentono di portare alla sbarra uomini esterni alla cupola mafiosa, tuttavia è “inquietante” sapere che di “un uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Notificate alle parti solo pochi giorni fa, le motivazioni della sentenza del processosono state depositate dai giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta già dallo scorso 30 dicembre e, ad una prima lettura, appaiono subito pagine dense. Innanzitutto, perché si avverte lo sforzo di andare oltre il quadro esistente, di prendere atto che lo scenario che èpossibile ricostruire non racchiude la verità completa e soddisfacente dei fatti. La strage di viarappresenta “indubbiamente un tragico delitto di mafia dovuto ad una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa nostra stretta dai timori per la sua sopravvivenza”. E, se le evidenze probatorie non consentono di portare alla sbarra uomini esterni alla cupola mafiosa, tuttavia è “inquietante” sapere che di “un uomo ...

lapennanicola65 : RT @petergomezblog: Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estrane… - BCarazzolo : RT @petergomezblog: Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estrane… - LuciaLaVita1 : RT @petergomezblog: Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estrane… - giorgioguidi2 : Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere est… - FerroNano : RT @petergomezblog: Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estrane… -