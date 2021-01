Aveva un po’ di tosse alla festa di Natale: 18 parenti positivi al coronavirus, due in rianimazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Il caso arriva dagli Stati uniti e più precisamente da Milmont Park, in Pennsylvania, dove la famiglia Reynolds si era radunata per una grande festa natalizia. All’origine del focolaio di contagio ci sarebbe uno stesso membro della famiglia, la donna padrona di casa che accusava una persistente tosse ma che avrebbe ignorato il sintomo continuando a partecipare alla riunione familiare. Diciotto membri di una stessa famiglia sono risultati positivi al coronavirus tra cui alcuni di loro sono finiti anche in terapia intensiva dopo aver partecipato a una affollata festa di Natale tra parenti lo scorso dicembre. Il caso arriva dagli Stati uniti e più precisamente da Milmont Park, in Pennsylvania, dove la famiglia Reynolds si era radunata per una grande ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Il caso arriva dagli Stati uniti e più precisamente da Milmont Park, in Pennsylvania, dove la famiglia Reynolds si era radunata per una grandenatalizia. All’origine del focolaio di contagio ci sarebbe uno stesso membro della famiglia, la donna padrona di casa che accusava una persistentema che avrebbe ignorato il sintomo continuando a partecipareriunione familiare. Diciotto membri di una stessa famiglia sono risultatialtra cui alcuni di loro sono finiti anche in terapia intensiva dopo aver partecipato a una affollataditralo scorso dicembre. Il caso arriva dagli Stati uniti e più precisamente da Milmont Park, in Pennsylvania, dove la famiglia Reynolds si era radunata per una grande ...

