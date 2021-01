Ufficiale: l’ex Napoli Dumitru va in Corea del Sud (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nicolao Dumitru, 29enne, ha deciso di cambiare continente. l’ex promessa nata in Svezia ma di passaporto italo-rumeno ha trovato l’accordo con il Suwon Samsung F.C. Lascerà dunque il Gaz Metan dopo diciotto mesi. Dumitru ha vestito anche le maglie di Livorno, Latina, Empoli, Cittadella, Ternana, Reggina e Napoli. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nicolao, 29enne, ha deciso di cambiare continente.promessa nata in Svezia ma di passaporto italo-rumeno ha trovato l’accordo con il Suwon Samsung F.C. Lascerà dunque il Gaz Metan dopo diciotto mesi.ha vestito anche le maglie di Livorno, Latina, Empoli, Cittadella, Ternana, Reggina e. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

