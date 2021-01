Trump concede la grazia anche ad un imprenditore toscano

sole24ore : Trump concede la grazia a 143 persone. C’è anche Steve Bannon - RaiNews : Nessun provvedimento per Assange e Snowden - Dagherrotipo1 : Lo schifo di questo politico, e quindi anche chi lo ha come riferimento politico, ha toccato vette inesplorate. - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Trump concede la grazia anche all'italiano Tommaso Buti - Lorena_Sca_ : Trump concede la grazia a 143 persone. C’è anche Steve Bannon - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

Sono 73 le grazie che alla fine Donald Trump ha concesso nelle sue ultime ore di presidenza. Un mega pacchetto di indulgenze presidenziali delle quali gran parte sono andate a suoi ex collaboratori co ...Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia 73 persone, tra cui - come preannunciato - il suo ex consigliere... Scopri di più ...