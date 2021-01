Trading online: aumentano gli investimenti nelle criptovalute (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il mondo delle criptovalute il 2021 si è aperto in modo positivo. Dopo un movimento fortemente rialzista, Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto livelli di prezzo molto importanti, segnati da una successiva fase di calo attualmente al centro dello studio degli analisti. Un trend che sembra aver consolidato l’interesse degli investitori in questa forma di investimento, che oggi continua a essere una delle più gettonate per chi fa Trading online. Allo stato attuale, l’attenzione dei risparmiatori è rivolta sia alle criptovalute più importanti, sia a quelle meno scambiate, tutte monitorate costantemente in attesa di nuovi movimenti. E in previsione di nuovi impulsi, che dopo una fase ribassista di assestamento potrebbero spingere questi asset a un nuovo uptrend, gli investimenti in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il mondo delleil 2021 si è aperto in modo positivo. Dopo un movimento fortemente rialzista, Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto livelli di prezzo molto importanti, segnati da una successiva fase di calo attualmente al centro dello studio degli analisti. Un trend che sembra aver consolidato l’interesse degli investitori in questa forma di investimento, che oggi continua a essere una delle più gettonate per chi fa. Allo stato attuale, l’attenzione dei risparmiatori è rivolta sia allepiù importanti, sia a quelle meno scambiate, tutte monitorate costantemente in attesa di nuovi movimenti. E in previsione di nuovi impulsi, che dopo una fase ribassista di assestamento potrebbero spingere questi asset a un nuovo uptrend, gliin ...

