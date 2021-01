Super Smash Bros Ultimate | torneo per i più veloci

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il prossimodisarà aperto solo ai sedici combattenti “come il vento”, limitando le arene a 12 Se state seguendo la nostra guida, saprete bene che alcuni personaggi (protagonisti del prossimo) sono piùdi altri in. A loro, il picchiaduro di Masahiro Sakurai ha aperto le porte al prossimo evento. Dopo “In barba al nemico”, infatti, si torna alle competizioni online, che prevedono stavolta una scrematura tematica basata sullatà dei personaggi in corsa. I più rapidi si troveranno dunque al centro dei prossimi scontri, e con loro anche le arene saranno limitate da una selezione ...

Takaya Imamura, creatore (tra le tante cose) del bizzarro Tingle, annuncia il proprio ritiro da Nintendo per andare in pensione.