PS5 | Xbox Series X S e l' avvento della next-gen | il CEO di AMD entusiasta dei lanci delle console

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il CEO di AMD, Lisa Su, ha partecipato a una sessione Q&A a distanza con giornalisti selezionati dopo il suo keynote virtuale al CES 2021, in cui il dirigente ha presentato gli AMD Ryzen 5000Mobility Processors. Una trascrizione dell'intervista è stata pubblicata venerdì scorso da VentureBeat. Tra molti altri argomenti, il CEO di AMD ha anche esaminato i-gen di Sony e Microsoft, poiché questi sistemi sono alimentati dalla tecnologia AMD. Nel complesso, Lisa Su ha affermato che la società èdi come sono andati idi PS5 eX/S e ha aggiunto che la domanda è stata maggiore di quanto previsto. "Siamo entusiasti di come è andato ilo ...