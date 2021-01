Piazza Affari riparte dalla fiducia a Conte con un rialzo dello 0,7%. Europa prudente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano è la migliore in un'Europa poco mossa nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Usa, Joe Biden Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano è la migliore in un'poco mossa nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Usa, Joe Biden

Borse: piazza Affari positiva dopo fiducia a Conte

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. Nelle prime battute il listino migliore è’ quello di Piazza Affari dopo che nella tarda serata di ieri il governo guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto il v ...

Exor vale di più grazie a Stellantis, 83,4 euro per Intesa

Considerando sia i proventi di Exor (0,8 mld di euro) derivanti dal dividendo straordinario di 1,84 euro per azione agli azionisti di Fca sia le performance dei principali asset sottostanti la holding ...

