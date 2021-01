I cinesi di Sengi entrano in Poste | acquisito il 51%

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) « Per la prima volta una società estera entrerà a far parte del gruppoItaliane contribuendo ai risultati consolidati di gruppo». Si rafforza la partnership nel mercato dell’e-commerce tra...

Lukas08318189 : Poste: acquista 51% della cinese Sengi, prima estera nel gruppo - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : cinesi Sengi

Gazzetta del Sud

"Per la prima volta una società estera entrerà a far parte del gruppo Poste Italiane contribuendo ai risultati consolidati di gruppo". (ANSA) ..."Per la prima volta una società estera entrerà a far parte del gruppo Poste Italiane contribuendo ai risultati consolidati di gruppo". (ANSA) ...