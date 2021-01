Dieta con succo di melograno | contro ipertensione e infiammazione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè da tempo immemore utilizzato per le sue spiccate proprietà terapeutiche, ma non è solo il frutto fresco ad avere un’importante azione sulla nostra salute. Di recente, molti studi si sono concentrati sui benefici deldi, non solo una bevanda saporita, ma anche un concentrato di nutrienti fondamentali per il benessere. Il suo profilo nutrizionale è particolarmente interessante, ma va notato principalmente un dettaglio: è preferibile il consumo didipreparato in casa, perché privo di conservanti e zuccheri aggiunti presenti in quasi tutti i prodotti in commercio. In questo modo, si riduce anche il suo contenuto calorico e si valorizza il suo apporto in termini di vitamine e sali minerali. Insomma, una buona spremuta fresca è quanto di meglio per fare il ...