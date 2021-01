Crisi di governo, Von der Leyen: “C’è bisogno di stabilità per affrontare la pandemia” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo, la Presidentessa Ue Von Der Leyen ha commentato l’attuale situazione politica italiana chiedendo implicitamente stabilità al nostro paese. Nonostante la maggioranza relativa incassata dal premier Conte al Senato, la Crisi del governo iniziata da Italia Viva è tutt’altro che conclusa. E nel bel mezzo di una pandemia globale, il resto del mondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)di, la Presidentessa Ue Von Derha commentato l’attuale situazione politica italiana chiedendo implicitamenteal nostro paese. Nonostante la maggioranza relativa incassata dal premier Conte al Senato, ladeliniziata da Italia Viva è tutt’altro che conclusa. E nel bel mezzo di unaglobale, il resto del mondo L'articolo proviene da Inews.it.

