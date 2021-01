Albo d’oro Supercoppa Italiana: la squadra più vincente è la Juventus con 9 trofei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il calcio in Italia ha visto disputarsi la Supercoppa Italiana 2020-2021, il primo trofeo stagionale, conteso tra i campioni d’Italia della Juventus ed i detentori della Coppa Italia del Napoli: vittoria dei bianconeri per 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Morata. Albo d’oro Supercoppa Italiana DI CALCIO Edizione Vincitore (volta) Data Campione d’Italia Qualificato dalla Coppa Italia Risultato Sede Spettatori 1988 Milan (1) 14 giugno 1989 Milan Sampdoria 3-1 Milano, stadio Giuseppe Meazza 19 412 1989 Inter (1) 29 novembre 1989 Inter Sampdoria 2-0 Milano, stadio Giuseppe Meazza 7 221 1990 Napoli (1) 1º settembre 1990 Napoli Juventus 5-1 Napoli, stadio San Paolo 62 404 1991 Sampdoria (1) 24 agosto ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il calcio in Italia ha visto disputarsi la2020-2021, il primo trofeo stagionale, conteso tra i campioni d’Italia dellaed i detentori della Coppa Italia del Napoli: vittoria dei bianconeri per 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Morata.DI CALCIO Edizione Vincitore (volta) Data Campione d’Italia Qualificato dalla Coppa Italia Risultato Sede Spettatori 1988 Milan (1) 14 giugno 1989 Milan Sampdoria 3-1 Milano, stadio Giuseppe Meazza 19 412 1989 Inter (1) 29 novembre 1989 Inter Sampdoria 2-0 Milano, stadio Giuseppe Meazza 7 221 1990 Napoli (1) 1º settembre 1990 Napoli5-1 Napoli, stadio San Paolo 62 404 1991 Sampdoria (1) 24 agosto ...

