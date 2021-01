Valentina Fico, parla l’ex moglie del premier Conte: “Mi è piaciuto il suo discorso. Renzi? Temo che ormai non sia più simpatico” (Di martedì 19 gennaio 2021) Conte alla Camera mi è piaciuto. Parola di Valentina Fico, ex moglie del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in queste ore impegnato a riottenere la fiducia parlamentare dopo lo strappo di Italia Viva di Matteo Renzi. La Fico, 46 anni, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, ha risposto ad alcune domande inviatele via mail dal Corriere della Sera. “Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”, ha spiegato la donna. Poi ha ribadito la scarsa simpatia verso Renzi (“Per mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)alla Camera mi è. Parola di, exdel presidente del consiglio, Giuseppe, in queste ore impegnato a riottenere la fiduciamentare dopo lo strappo di Italia Viva di Matteo. La, 46 anni, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, ha risposto ad alcune domande inviatele via mail dal Corriere della Sera. “Mi èil richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto ilmento per superare la crisi sanitaria ed economica”, ha spiegato la donna. Poi ha ribadito la scarsa simpatia verso(“Per mia ...

