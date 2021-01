“Uccidono i feti per i vaccini!” – il ritorno di una vecchia bufala

Leggi su bufale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti ildelladel “per i”. Santo Graal del complottismo, che torna ad ogni campagna vaccinale. Figurarsi una grande come quella per il contrasto al COVID19. Scenari apocalittici disquartati strappati al ventre materno per estrarre linee cellulari, bizzarre storie di “madri fattrici pagate per scodellaredue volte l’anno” (in un anno da diciotto mesi?) Scenari basati, leggendo i vari commenti su una salva di “Se, ma, forse, se fosse, potrebbe” dal valore scientifico pari allo zero. In un mondo dove è possibile imbattersi in paper predatori che spiegano come il COVID19 provenga dai Pokémon, bisogna stare molto attenti prima di diffondere infodemia. E quindi possiamo ora andare avanti smontando ...