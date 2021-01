Sondaggi: la crisi manda in crisi Renzi e Salvini (Di martedì 19 gennaio 2021) Come ogni lunedì Enrico Mentana ieri ha illustrato i Sondaggi politici che SWG prepara per TgLa7. In particolare questa settimana i numeri acquistano un significato particolare, quello di fotografare con chiarezza quello che gli italiani hanno recepito durante la crisi di governo dalle varie forze politiche. E se i partiti dell’attuale maggioranza sono in crescita e quelli dell’opposizione scendono, non solo Italia Viva, è evidente che di una crisi durante una pandemia e una situazione economica precaria gli elettori non sanno davvero cosa farsene. I numeri premiano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che crescono rispettivamente dello 0,7 e del 1,1%. Risultato diametralmente opposto per i partiti politici di opposizione guidati da Salvini e Meloni. La Lega scende quasi di un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Come ogni lunedì Enrico Mentana ieri ha illustrato ipolitici che SWG prepara per TgLa7. In particolare questa settimana i numeri acquistano un significato particolare, quello di fotografare con chiarezza quello che gli italiani hanno recepito durante ladi governo dalle varie forze politiche. E se i partiti dell’attuale maggioranza sono in crescita e quelli dell’opposizione scendono, non solo Italia Viva, è evidente che di unadurante una pandemia e una situazione economica precaria gli elettori non sanno davvero cosa farsene. I numeri premiano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che crescono rispettivamente dello 0,7 e del 1,1%. Risultato diametralmente opposto per i partiti politici di opposizione guidati dae Meloni. La Lega scende quasi di un ...

fattoquotidiano : Matteo Renzi ha sbagliato a provocare la crisi di governo: lo pensa la maggior parte degli italiani. Ecco il giudiz… - fattoquotidiano : Sondaggi, per il 73% degli intervistati Renzi ha aperto la crisi “per interessi personali” - fanpage : Bocciato. I dati dei sondaggi Ipsos #crisidigoverno - Noovyis : (Sondaggi: la crisi manda in crisi Renzi e Salvini) Playhitmusic - - avimmaisacap : @martinapellizza @GiuseppeConteIT I 209 miliardi del RF per far ripartire l'Italia non sono chiacchiere. Le chiacch… -