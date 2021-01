Sec, Biden sceglie Gary Gensler per guidare la SEC (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Altro passo cruciale per il nuovo Presidente americano Joe Biden, che ha scelto chi guiderà la SEC – Securities Exchange Commission, l’equivalente della Consob americana. Scelto Gary Gensler, che è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission, l’Autorità che “vigila” sul mercato dei derivati, durante l’era Obama dal 2009 al 2014. Per l’altra Authority a protezione dei consumatori – Consumer Financial Protection Bureau – è stato nominato Rohit Chopra. Gensler entrerà subito in carica mercoledì, dopo il Giuramento di Biden, mentre Chopra è un veterano dell’agenzia che andrà a presiedere, avendo già ricoperto la carica di vicedirettore. Nell’annunciare le nomine, Biden ha sottolineato che i due presidenti “saranno una parte cruciale della nostra agenda per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Altro passo cruciale per il nuovo Presidente americano Joe, che ha scelto chi guiderà la SEC – Securities Exchange Commission, l’equivalente della Consob americana. Scelto, che è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission, l’Autorità che “vigila” sul mercato dei derivati, durante l’era Obama dal 2009 al 2014. Per l’altra Authority a protezione dei consumatori – Consumer Financial Protection Bureau – è stato nominato Rohit Chopra.entrerà subito in carica mercoledì, dopo il Giuramento di, mentre Chopra è un veterano dell’agenzia che andrà a presiedere, avendo già ricoperto la carica di vicedirettore. Nell’annunciare le nomine,ha sottolineato che i due presidenti “saranno una parte cruciale della nostra agenda per ...

