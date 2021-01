Ragazzina in coma etilico | dopo gara di bevute con coetanea 14enne

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una assurda sfida a chi avrebbe tracannato la maggiore quantità di alcolici porta unain, ora è gravissima in ospedale. Unain. È il risultato di unadidi unacon una sua, che si è svolta in un parco di Villa Carpegna all’Aurelio, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Una assurda sfida a chi avrebbe tracannato la maggiore quantità di alcolici porta una ragazzina in coma etilico, ora è gravissima in ospedale ...La 14enne è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. A dare l’allarme è stata un’amica che stava con lei, e forse con altre persone. A terra due bottiglie di vodka, succo di frutta e bicchieri. In ...