Netflix, abbonati sopra le attese e ricavi a 6,64 miliardi: un colpo da Lupin (Di martedì 19 gennaio 2021) Successo record per la serie Lupin, vista da 70 milioni di abbonati in 28 giorni. E il 22 gennaio arrivano le italiane Winx Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) Successo record per la serie, vista da 70 milioni diin 28 giorni. E il 22 gennaio arrivano le italiane Winx

fisco24_info : Netflix, abbonati sopra le attese e ricavi a 6,64 miliardi: un colpo da Lupin: Successo record per la serie Lupin,… - vascopirri : RT @LoSpecialistatv: ??L’anno della pandemia è anche l’anno dei record per @netflix che nel quarto trimestre ha aggiunto al proprio portafog… - LoSpecialistatv : ??L’anno della pandemia è anche l’anno dei record per @netflix che nel quarto trimestre ha aggiunto al proprio porta… - Mari0Salern0 : #Netflix supera i 200 milioni di abbonati. - fasbej : ?? La crescita degli abbonati Netflix negli ultimi trimestri -