Messi evita la stangata: due gare di squalifica per il rosso in Supercoppa

Poteva andare peggio: Lionel Messi prende due partite di squalifica ed evita la maxi - stangata da quattro gare per il rosso rimediato nella finale di Supercoppa spagnola persa contro l'Athletic ...

È la squadra di Bilbao ad alzare il trofeo: non basta ai blaugrana un grande Griezmann (doppietta), Williams firma il 3-2 ai supplementari. Leo espulso nel finale: prima volta nel Barcellona ...

