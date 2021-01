Master of None 3 si farà, la comedy di Aziz Ansari torna con Naomi Ackie e senza Alessandra Mastronardi (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo quattro anni di silenzio, un ritorno su cui pochi avrebbero scommesso: Master of None 3 si farà, o perlomeno è questa la notizia che circola sulle testate statunitensi in attesa di una conferma ufficiale da parte di Netflix. La pluripremiata serie comedy di Aziz Ansari e Alan Yang riporterà in scena Dev, il trentenne interpretato dallo stesso Ansari, ma cambierà ambientazione. Lasciate New York e Modena, Master of None 3 si svolgerà a Londra e porterà il protagonista alla scoperta dei migliori ristoranti della città. Secondo quanto riportato da Chortle, Naomi Ackie – premiata con un Bafta per la sua interpretazione in The End of The F***ing World e futura Whitney Houston nel biopic I Wanna ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo quattro anni di silenzio, un ritorno su cui pochi avrebbero scommesso:of3 si, o perlomeno è questa la notizia che circola sulle testate statunitensi in attesa di una conferma ufficiale da parte di Netflix. La pluripremiata seriedie Alan Yang riporterà in scena Dev, il trentenne interpretato dallo stesso, ma cambierà ambientazione. Lasciate New York e Modena,of3 si svolgerà a Londra e porterà il protagonista alla scoperta dei migliori ristoranti della città. Secondo quanto riportato da Chortle,– premiata con un Bafta per la sua interpretazione in The End of The F***ing World e futura Whitney Houston nel biopic I Wanna ...

