Lazio, Luis Alberto per appendicite: salterà le prossime due gare

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è stato operato d'urgenza per un'appendicectomia, questa sera alla clinica Paideia a Roma. Lo spagnolo resterà fuori almeno dieci/quindici giorni e salterà le gare con Parma in Coppa Italia e Sassuolo in campionato. SportFace.

