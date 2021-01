Juventus-Napoli, Danilo: “Non abbiamo alibi, dobbiamo ripartire subito” (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, Danilo ha parlato di ciò che si aspetta dai suoi: “dobbiamo essere diversi rispetto a domenica, più concentrati dal primo all’ultimo minuto. Serve coraggio, abbiamo già dimostrato di essere forti ed è quello che dobbiamo fare – ha detto in conferenza stampa -. Fortunati che dopo 3 giorni abbiamo già un’altra partita contro un avversario forte, con ottimi calciatori. E’ l’occasione giusta per dimostrare non quello che vogliamo, ma quello che siamo”. La Juventus avrà delle assenza, ma per il brasiliano non esistono alibi: “abbiamo una rosa competitiva con calciatori che possono fare bene per vincere la partita. Siamo dispiaciuti per le assenze di ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana traha parlato di ciò che si aspetta dai suoi: “essere diversi rispetto a domenica, più concentrati dal primo all’ultimo minuto. Serve coraggio,già dimostrato di essere forti ed è quello chefare – ha detto in conferenza stampa -. Fortunati che dopo 3 giornigià un’altra partita contro un avversario forte, con ottimi calciatori. E’ l’occasione giusta per dimostrare non quello che vogliamo, ma quello che siamo”. Laavrà delle assenza, ma per il brasiliano non esistono: “una rosa competitiva con calciatori che possono fare bene per vincere la partita. Siamo dispiaciuti per le assenze di ...

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - zazoomblog : Juventus-Napoli Danilo: “Non abbiamo alibi dobbiamo ripartire subito” - #Juventus-Napoli #Danilo: #abbiamo - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI NAPOLI - Gattuso: 'Mai far sentire l'odore del sangue alla Juventus. Grande amicizia con Pirlo' -