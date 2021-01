Jeda | “Il Milan gioca con la sigaretta in bocca Pioli è l’allenatore più carismatico in Serie A”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 19 gennaio 2021) Capucho, ex attaccante di Cagliari e Lecce è intervenuto ai microfoni di Tmw per commentare l'andamento delinA: "Ieri ho visto unre con lain. Calabria conè diventato un fenomeno, prima con lui era da mettersi le mani nei capelli. Ci si chiedeva perché fosse nel, ora sta dando altre risposte.è uno degli allenatori con più carisma in Italia. Di Francesco? È un tecnico molto bravo e capace, ma dopo la Roma sembra che sia successo qualcosa, i sardi stanno attraversando un momento delicato".caption id="attachment 1053229" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.