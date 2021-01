Il Giornale: la Juve non è da scudetto perché la dirigenza non ha fatto nulla a parte affidarsi a Ronaldo (Di martedì 19 gennaio 2021) Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive che la Juve è alla fine di un ciclo. E che questa fine è iniziata già da tempo. “I cicli finiscono. Ma non da ieri la Signora non è da scudetto. Non ci voleva molto a capire che l’Inter (eliminazione di Champions compresa) si è ritrovata sul cocchio dei predestinati. La squadra non è da scudetto perché la dirigenza nulla ha fatto per mantenercela: non basta affidarsi a San Cristiano. Ci sono i giovani, ma bisogna dare tempo”. Quando mandò via Allegri, continua, “Agnelli disse che avrebbe lasciato spazio e decisioni a Paratici e Nedved. Poi avrebbe tirato di conto. Vincesse pure la Champions (o il 10° scudetto), e non è detto che la Juve non faccia la sorpresa di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Su Il, Riccardo Signori scrive che laè alla fine di un ciclo. E che questa fine è iniziata già da tempo. “I cicli finiscono. Ma non da ieri la Signora non è da. Non ci voleva molto a capire che l’Inter (eliminazione di Champions compresa) si è ritrovata sul cocchio dei predestinati. La squadra non è dalahaper mantenercela: non bastaa San Cristiano. Ci sono i giovani, ma bisogna dare tempo”. Quando mandò via Allegri, continua, “Agnelli disse che avrebbe lasciato spazio e decisioni a Paratici e Nedved. Poi avrebbe tirato di conto. Vincesse pure la Champions (o il 10°), e non è detto che lanon faccia la sorpresa di ...

In parte è la rivincita di Allegri. Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive che la Juve è alla fine di un ciclo. E che questa fine è iniziata già da tempo. “I cicli finiscono. Ma non da ieri la ...

La grandezza di Cristiano Ronaldo frena la Juve? Il portoghese sembra in un certo senso aver messo una pausa al percorso di crescita del club ...

