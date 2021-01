Haaland: “Cristiano Ronaldo è una macchina” (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistato da Bundesliga.com, il golden boy 2020 Erling Haaland, ha affrontato diversi temi, passando dagli elogi per il compagno di squadra Marco Reus, all’ammirazione per Cristiano Ronaldo. Su Reus: “E’ una grande leggenda qui e abbiamo bisogno di lui al meglio. Ha una visione che nessun altro ha, hai visto quel gol per Sancho contro il Lipsia e la palla per me, è fantastico. Ho bisogno di queste palle, quindi deve darmi di più “. Su Cristiano Ronaldo, e se soprattutto in termini di nutrizione sia la sua ispirazione: “Ho letto qualcosa qua e là, ma non so se è vero. Ho il mio piano e seguo le mie cose con le persone intorno a me. Quindi non è qualcosa che faccio esattamente lo stesso di lui perché non so come lo faccia. È una grande ispirazione per tutti noi e, sì, guardalo, l’uomo è una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistato da Bundesliga.com, il golden boy 2020 Erling, ha affrontato diversi temi, passando dagli elogi per il compagno di squadra Marco Reus, all’ammirazione per. Su Reus: “E’ una grande leggenda qui e abbiamo bisogno di lui al meglio. Ha una visione che nessun altro ha, hai visto quel gol per Sancho contro il Lipsia e la palla per me, è fantastico. Ho bisogno di queste palle, quindi deve darmi di più “. Su, e se soprattutto in termini di nutrizione sia la sua ispirazione: “Ho letto qualcosa qua e là, ma non so se è vero. Ho il mio piano e seguo le mie cose con le persone intorno a me. Quindi non è qualcosa che faccio esattamente lo stesso di lui perché non so come lo faccia. È una grande ispirazione per tutti noi e, sì, guardalo, l’uomo è una ...

