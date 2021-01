Governo, in Senato 156 voti. Conte “Iv ha scelto l’aggressione” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula del Senato alla fiducia posta dal Governo sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. I voti favorevoli sono stati 156, i contrari 140, gli astenuti 16. I Senatori presenti erano 313, i votanti 312. I Senatori di Forza Italia Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi hanno votato sì alla fiducia, contrariamente alle indicazioni del gruppo. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha poi annunciato che sono stati espulsi dal partito. “Non avete mai trovato porte chiuse ma avete scelto la strada delle aggressioni e degli attacchi mediatici, questa scelta che avete fatto non significa investire sul futuro del Paese”, aveva detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula delalla fiducia posta dalsulle comunicazioni del premier Giuseppe. Ifavorevoli sono stati 156, i contrari 140, gli astenuti 16. Iri presenti erano 313, i votanti 312. Iri di Forza Italia Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi hanno votato sì alla fiducia, contrariamente alle indicazioni del gruppo. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha poi annunciato che sono stati espulsi dal partito. “Non avete mai trovato porte chiuse ma avetela strada delle aggressioni e degli attacchi mediatici, questa scelta che avete fatto non significa investire sul futuro del Paese”, aveva detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella replica in ...

