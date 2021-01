FMI: per la Francia la priorità è “salvare vite umane”, Germania più resiliente (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono indicazioni molto diverse quelle che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale sull’impatto economico della pandemia su Francia e Germania. L’organizzazione economica con sede a Washington ha infatti stilato due rapporti in cui mette in evidenza le peculiarità di Parigi e Berlino di fronte alla crisi. Nel 2020 il PIL francese è calato del 9% con una ripresa attesa per quest’anno stimata al 5,5%. Più contenuto il rimbalzo tedesco con un’economia che lo scorso anno si è contratta del 5,4% e una crescita attesa per il 2021 al 3,5%. Molto diverse anche le indicazioni provenienti dal board del Fondo Monetario Internazionale. Dato il profondo impatto del Coronavirus in termini di salute e in termini economici, per la Francia la priorità resta quella di “salvare vite ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono indicazioni molto diverse quelle che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale sull’impatto economico della pandemia su. L’organizzazione economica con sede a Washington ha infatti stilato due rapporti in cui mette in evidenza le peculiarità di Parigi e Berlino di fronte alla crisi. Nel 2020 il PIL francese è calato del 9% con una ripresa attesa per quest’anno stimata al 5,5%. Più contenuto il rimbalzo tedesco con un’economia che lo scorso anno si è contratta del 5,4% e una crescita attesa per il 2021 al 3,5%. Molto diverse anche le indicazioni provenienti dal board del Fondo Monetario Internazionale. Dato il profondo impatto del Coronavirus in termini di salute e in termini economici, per lalaresta quella di “...

FPuggini : RT @AndreaRoventini: Heather Boushey, membra del team dei consiglieri economici di Biden, ha scritto un articolo per il giornale del FMI su… - FaccioTommaso : RT @AndreaRoventini: Heather Boushey, membra del team dei consiglieri economici di Biden, ha scritto un articolo per il giornale del FMI su… - Keynesblog : RT @AndreaRoventini: Heather Boushey, membra del team dei consiglieri economici di Biden, ha scritto un articolo per il giornale del FMI su… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: Heather Boushey, membra del team dei consiglieri economici di Biden, ha scritto un articolo per il giornale del FMI su… - V94Valerio : RT @AndreaRoventini: Heather Boushey, membra del team dei consiglieri economici di Biden, ha scritto un articolo per il giornale del FMI su… -

Ultime Notizie dalla rete : FMI per FMI: per la Francia la priorità è "salvare vite umane", Germania più resiliente Borsa Italiana Francia: Fmi raccomanda di preparare un piano per ridurre debito

Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nelle sue previsioni annuali, ha invitato la Francia a progettare un piano per diminuire il ...

Borsa: Europa gira in negativo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Hanno girato in negativo le principali Borse europee, al contrario di Wall Street. La peggiore è Madrid (-0,6%), seguita da Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%), Francoforte (-0,4% ...

Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nelle sue previsioni annuali, ha invitato la Francia a progettare un piano per diminuire il ...(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Hanno girato in negativo le principali Borse europee, al contrario di Wall Street. La peggiore è Madrid (-0,6%), seguita da Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%), Francoforte (-0,4% ...