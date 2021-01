Conte e la fiducia al Senato, caccia grossa gli ultimi voti (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gennaio 2019 - Ore decisive per il premier Giuseppe Cont e e il suo governo che ieri ha incassato il sì della Camera. Il voto di fiducia arriverà dopo le 20,3 0 e la caccia ai Senatori per ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gennaio 2019 - Ore decisive per il premier Giuseppe Cont e e il suo governo che ieri ha incassato il sì della Camera. Il voto diarriverà dopo le 20,3 0 e laairi per ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Segre: “Sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte” - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - Europeo91785337 : #ForzaItalia #ucd stanno facendo una figuraccia a non votare in questo momento storico, la fiducia a #ConTe non ra… - Serena_Notaro : Una carrellata di perle da parte dei senatori Casini, Monti e la senatrice Lonardo che daranno la fiducia a Conte.… -