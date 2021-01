Con L’America | torno a parlare di Enrico Ruggeri

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ho visto L’isola delle rose, col solito doveroso ritardo. Non ve ne parlerò, anche se, me lo chiedeste, vi consiglierei di vederlo. Lo so, la storia vera di Giorgio Rosa e della sua isola al largo di Rimini è andata parecchio diversamente di come Sidney Sibilla ci ha raccontato, ma chi se ne frega, non è un documentario, è un film. Il motivo per cui però vi ho detto che ho visto L’isola delle rose è che a un certo punto c’è un passaggio che mi serve per introdurre l’argomento del giorno, o quantomeno uno degli argomenti che vorrei trattare nel mio capitolo del diario del lock down. Fabrizio Bentivoglio, che nel film interpreta il ministro degli interni del governo Leone, in carica al momento dei fatti, è al telefono con l’ingegner Giorgio Rosa. Lo ha chiamato direttamente negli uffici di Strasburgo della Commissione Europea, presso la quale Rosa si è recato per chiedere che la ...