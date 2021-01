Come risolvere l'errore BSOD (0xc00000e) in Windows 10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il codice 0xc00000e è un errore BSOD di Windows 10 che appare in fase di avvio del computer e crea molta frustrazione negli utenti che vi si imbattono poiché Microsoft non specifica nei suoi codici quale sia il problema che si verifica né il tipo di soluzione da applicare. Solitamente l'errore 0xc00000e si verifica quando un componente hardware non viene rilevato o un file di sistema danneggiato impedisce l'avvio di Windows 10. In questo articolo, mostreremo Come risolvere e correggere questa tipologia di codice di errore senza perdere i dati salvati sul proprio dispositivo. LEGGI ANCHE: Analisi dei crash "schermo blu" di Windows e cercare la causa di errore Che cos'è il codice di ... Leggi su navigaweb (Di martedì 19 gennaio 2021) Il codiceè undi10 che appare in fase di avvio del computer e crea molta frustrazione negli utenti che vi si imbattono poiché Microsoft non specifica nei suoi codici quale sia il problema che si verifica né il tipo di soluzione da applicare. Solitamente l'si verifica quando un componente hardware non viene rilevato o un file di sistema danneggiato impedisce l'avvio di10. In questo articolo, mostreremoe correggere questa tipologia di codice disenza perdere i dati salvati sul proprio dispositivo. LEGGI ANCHE: Analisi dei crash "schermo blu" die cercare la causa diChe cos'è il codice di ...

