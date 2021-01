Bologna: 4 donne su 10 hanno paura a girare sole (Di martedì 19 gennaio 2021) A Bologna il 38% delle donne non si sente sicura la sera per via della “presenza di soggetti che aumentano la percezione del rischio” o la “reputazione di alcune zone della città” Sei donne su 10 (il 61,6%) a Bologna si sentono “abbastanza o molto” sicure nel tornare a casa da sole la sera. Per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Ail 38% dellenon si sente sicura la sera per via della “presenza di soggetti che aumentano la percezione del rischio” o la “reputazione di alcune zone della città” Seisu 10 (il 61,6%) asi sentono “abbastanza o molto” sicure nel tornare a casa dala sera. Per… L'articolo Corriere Nazionale.

