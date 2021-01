Australian Open 2021, Putintseva trova ancora un topo: “Stanza diversa, stessa storia” (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per Yulia Putintseva, tra i “volti” di questi turbolenti giorni di quarantena all’Australian Open 2021. La tennista russa naturalizzata kazaka ha infatti postato su Twitter un nuovo VIDEO che la vede nuovamente alle prese con un topo in camera. “Stanza diversa, stessa storia. Volevo dormire, ma no” scrive la giocatrice, che aveva denunciato la stessa cosa anche nei giorni scorsi. Non sembrano placarsi quindi le polemiche intorno al primo Slam della stagione. Il VIDEO postato da Putintseva su Twitter Different room same story????? wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per Yulia, tra i “volti” di questi turbolenti giorni di quarantena all’. La tennista russa naturalizzata kazaka ha infatti postato su Twitter un nuovoche la vede nuovamente alle prese con unin camera. “. Volevo dormire, ma no” scrive la giocatrice, che aveva denunciato lacosa anche nei giorni scorsi. Non sembrano placarsi quindi le polemiche intorno al primo Slam della stagione. Ilpostato dasu Twitter Different room same story????? wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia...

Non c’è pace per la tennista Yulia Putintseva che si triva in quarantena a Melbourne senza la possibilità di allenarsi dopo che sul suo vuolo sono stati riscontrati dei positivi. La sportiva qualche g ...

L'australiano attacca il numero uno del mondo che si è visto respingere dallo Stato di Victoria le richieste di allentamento delle misure per i tennisti in quarantena ...

Non c’è pace per la tennista Yulia Putintseva che si triva in quarantena a Melbourne senza la possibilità di allenarsi dopo che sul suo vuolo sono stati riscontrati dei positivi. La sportiva qualche g ...L'australiano attacca il numero uno del mondo che si è visto respingere dallo Stato di Victoria le richieste di allentamento delle misure per i tennisti in quarantena ...