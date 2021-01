«WandaVision» è in streaming e la cosa più interessante (per ora) è il cast (Di lunedì 18 gennaio 2021) Finalmente su Disney plus è andata in linea WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per la nuova piattaforma digitale. E tutti ci aspettavamo, forse anche per via della lunga attesa, di poterla accogliere con lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto nei confronti di The Mandalorian. Considerata la caratura dei due protagonisti (Wanda dai super poteri psichici e Vision nato da un'intelligenza artificiale), ci si attendeva subito una qualche sorpresa / rivelazione alla Baby Yoda. Invece, niente. Anzi, la primissima puntata di WandaVision è stata una delusione anche per la sua brevità: 22 minuti sui 32 che indicava la barra segnatempo con 10 minuti persi tra titoli di apertura e chiusura. Considerato che gli ultimi trailer viaggiavano sui tre minuti, non è che il primo episodio abbia regalato molto più della sua ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Finalmente su Disney plus è andata in linea, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per la nuova piattaforma digitale. E tutti ci aspettavamo, forse anche per via della lunga attesa, di poterla accogliere con lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto nei confronti di The Mandalorian. Considerata la caratura dei due protagonisti (Wanda dai super poteri psichici e Vision nato da un'intelligenza artificiale), ci si attendeva subito una qualche sorpresa / rivelazione alla Baby Yoda. Invece, niente. Anzi, la primissima puntata diè stata una delusione anche per la sua brevità: 22 minuti sui 32 che indicava la barra segnatempo con 10 minuti persi tra titoli di apertura e chiusura. Considerato che gli ultimi trailer viaggiavano sui tre minuti, non è che il primo episodio abbia regalato molto più della sua ...

