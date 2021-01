Ultime Notizie Roma del 18-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)dailynews radiogiornale mutamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier Giuseppe Conte alla camera si appella ai costruttori in un momento così cruciale per una crisi senza fondamento non nega che ci siano stati errori ma ti fa operato dell’esecutivo che ha fatto del proprio meglio anche per imprimere una svolta irreversibile per la crescita e la lotta al covid-19 un preparato con il massimo scrupolo per il bene del paese spiega con te io merito un governo coeso ora si volta pagina il Renzi pubblica la sua in use mentre andava in scena il discorso di Conte dice che Ringrazia chiede soldi sta resistendo alle pressioni premier però incalza si sono astenuti perché non c’è il mess che però non c’entra nulla con il recovery che sforzo collettivo di cui andare Fieri il centro-destra convoca un ...