Napoli | “fuocarazzi” per la notte di Sant’Antonio | 21 persone multate

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi controlli e interventi per le forze dell’ordine, chiamate ad impedire l’accensione o spegnere i tradizionali “” perAbate. Nel quartiere Mercato i carabinieri sono intervenuti dopo che le segnalazioni dei residenti riportavano la presenza di cumulo di legna accatastata cui dei ragazzi avevano appena dato fuoco. Non i Carabinieri sono arrivati sul posto, i giovani si sono dati alla fuga. I militari hanno avvertito i vigili del fuoco i quali hanno domato le fiamme e messo l’area in sicurezza. Segnalazione analoga in piazza Mercato, dove alcunestavano bruciando della legna. Maggiore tempismo nel quartiere Avvocata, dove i militari sono riusciti ad impedire che venisse bruciata la legna accumulata in via San Giuseppe dei Nudi ...