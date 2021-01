Inter Juve, bianconeri senza idee e vigore: Pirlo va a scuola da Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sconfitta senza appello per la Juve a San Siro contro l’Inter. Conte detta legge nel Derby d’Italia contro la sua ex squadra: scudetto più lontano per Pirlo Fa malissimo la batosta di ieri era a San Siro contro l’Inter. La Juventus si lecca le ferite dopo il ko senza appello nel Derby d’Italia, ma non c’è tempo per i processi o per piangersi addosso visto l’incombente impegno di mercoledì con il Napoli nella finale di Supercoppa. LEGGI L’EDITORIALE INTEGRALE SU JuveNTUS NEWS 24 La formazione di Andrea Pirlo sarà chiamata dal riscatto per non complicare ulteriormente la stagione, già decisamente in salita soprattutto in campionato considerando il distacco in classifica dalle due milanesi. Una Juve ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sconfittaappello per laa San Siro contro l’detta legge nel Derby d’Italia contro la sua ex squadra: scudetto più lontano perFa malissimo la batosta di ieri era a San Siro contro l’. Lantus si lecca le ferite dopo il koappello nel Derby d’Italia, ma non c’è tempo per i processi o per piangersi addosso visto l’incombente impegno di mercoledì con il Napoli nella finale di Supercoppa. LEGGI L’EDITORIALE INTEGRALE SUNTUS NEWS 24 La formazione di Andreasarà chiamata dal riscatto per non complicare ulteriormente la stagione, già decisamente in salita soprattutto in campionato considerando il distacco in classifica dalle due milanesi. Una...

ClaMarchisio8 : Vittoria meritata, nulla da aggiungere. Complimenti @Inter Spero di vedere un'altra @juventusfc in Supercoppa e in… - juventusfc : FT | Triplice fischio. L'Inter supera la Juve con il punteggio di 2-0 #InterJuve - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - NickZaccaria10 : @Luca_Ntr Sono d'accordo su tutto, tranne che sulle assenze. Non può essere una giustificazione. In casa dell'… - lecoppedipirlo : Il fatto che la Juve sia virtualmente a un punto dall'Inter (bisognerebbe battere il Napoli in casa) ha dell'incred… -