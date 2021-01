Governo, Salvini “Conte vive su Marte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha detto che deve rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.“Conte dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite. Conte deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l'ex ministro dell'Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al Governo”, aggiunge.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “ha detto che deve rimanere alper fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costuisu”. Lo dice il leader della Lega Matteo.“dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite.deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l'ex ministro dell'Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al”, aggiunge.(ITALPRESS).

