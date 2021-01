**Governo: per Zingaretti strada stretta ma percorso corretto, poi serve rilancio** (2) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Trovo molto importante -sottolinea Zingaretti- che Conte abbia citato nel suo discorso tutti i punti da noi avanzati, ma anche il patto di legislatura. Non una visione statica, ma ha preso su di sè l'esigenza di continuare l'azione di rilancio del governo". E il segretario davanti ai senatori insistendo sulla necessità di risolvere i nodi posti dal Pd da tempo e anche nel mettere in evidenza i ritardi e i rinvii di Conte, compatta un gruppo in cui non mancano voci critiche. "Appena la pandemia lo ha permesso, abbiamo posto il tema del rilancio e della verifica di governo, tentando di promuovere quella visione comune per provare a chiudere legislatura non sulla base di una quotidiana ricerca di compromessi, ma di una visione comune che doveva concretizzarsi nel patto di fine legislatura" ma "non sempre il presidente del Consiglio ha condiviso questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Trovo molto importante -sottolinea- che Conte abbia citato nel suo discorso tutti i punti da noi avanzati, ma anche il patto di legislatura. Non una visione statica, ma ha preso su di sè l'esigenza di continuare l'azione di rilancio del governo". E il segretario davanti ai senatori insistendo sulla necessità di risolvere i nodi posti dal Pd da tempo e anche nel mettere in evidenza i ritardi e i rinvii di Conte, compatta un gruppo in cui non mancano voci critiche. "Appena la pandemia lo ha permesso, abbiamo posto il tema del rilancio e della verifica di governo, tentando di promuovere quella visione comune per provare a chiudere legislatura non sulla base di una quotidiana ricerca di compromessi, ma di una visione comune che doveva concretizzarsi nel patto di fine legislatura" ma "non sempre il presidente del Consiglio ha condiviso questa ...

