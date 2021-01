Francesco Di Napoli: chi è Gianluca di Mina Settembre – età, carriera, fidanzata – Tutto su di lui (Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesco Di Napoli è un giovane attore emergente che è protagonista anche della nuova fiction per la Rai Mina Settembre. La serie andrà in onda anche questa sera, lunedì 18 gennaio, con la seconda puntata, delle sei previste. Scopriamo qualcosa in più sull’attore. Francesco Di Napoli è un giovane attore classe 2001, quindi appena diciannovenne di grande talento e con molta voglia di sfondare nel mondo del cinema. Il giovane attore emergente, oltre a partecipare alla fiction Mina Settembre ha partecipato al film La paranza dei bambini uscito nel 2019 in cui interpreta la parte di Nicola. Nel 2020 ha partecipato a Romulus ottenendo l’importante parte di Wiros. Ha subito mostrato le sue grandi capacità attoriali e recitative. L’attore è nato a ... Leggi su giornal (Di lunedì 18 gennaio 2021)Diè un giovane attore emergente che è protagonista anche della nuova fiction per la Rai. La serie andrà in onda anche questa sera, lunedì 18 gennaio, con la seconda puntata, delle sei previste. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.Diè un giovane attore classe 2001, quindi appena diciannovenne di grande talento e con molta voglia di sfondare nel mondo del cinema. Il giovane attore emergente, oltre a partecipare alla fictionha partecipato al film La paranza dei bambini uscito nel 2019 in cui interpreta la parte di Nicola. Nel 2020 ha partecipato a Romulus ottenendo l’importante parte di Wiros. Ha subito mostrato le sue grandi capacità attoriali e recitative. L’attore è nato a ...

oldmanandsea1 : RT @ilfoglio_it: #Procida, la piccola isola in provincia di Napoli, sarà Capitale della cultura 2022. 'Una sorpresa che nasce da lontano, s… - ilfoglio_it : #Procida, la piccola isola in provincia di Napoli, sarà Capitale della cultura 2022. 'Una sorpresa che nasce da lon… - PinaChidichimo : Da Napoli alla Lucania, in un libro i sogni di Francesco Colonnesi - Francesco_Ponch : @CucchiRiccardo Se quella è la miglior inter, sinceramente vedo favoriti Milan e Napoli. - Caserta24ore : Napoli nei “Sogni della Memoria” di Francesco Colonnesi -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Napoli “Sogni della Memoria” di Francesco Colonnesi Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online Napoli, tornano i visitatori nei musei: cento ingressi al Mann

Nella luce di Napoli e Christiane Lohr. Inaugurata oggi anche la nuova esposizione, L’Ottocento e la pittura di storia: Francesco Jacovacci, a cura di Maria Tamajo Contarini. “Capodimonte – ha detto ...

IMFT - Colonnese: "Il Napoli tra i candidati allo scudetto con Inter e Juve, Supercoppa? Nessuno di noi simpatizza per i bianconeri..."

All’interno de Il Mattino Football Team, trasmissione condotta da Claudia Mercurio con Francesco Mastandrea e Marco Critelli sui canali de Il Mattino, è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore d ...

Nella luce di Napoli e Christiane Lohr. Inaugurata oggi anche la nuova esposizione, L’Ottocento e la pittura di storia: Francesco Jacovacci, a cura di Maria Tamajo Contarini. “Capodimonte – ha detto ...All’interno de Il Mattino Football Team, trasmissione condotta da Claudia Mercurio con Francesco Mastandrea e Marco Critelli sui canali de Il Mattino, è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore d ...