Festival di Sanremo 2021: confermate le date, dal 2 al 6 marzo. Con il pubblico in sala all’Ariston (Di lunedì 18 gennaio 2021) Restano confermate le date della 71^ edizione del Festival di Sanremo: dal 2 al 6 marzo. La conferma e' arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell'organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Restanoledella 71^ edizione deldi: dal 2 al 6. La conferma e' arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell'organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini

IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - Corriere : Sanremo, i discografici: «Festival a porte chiuse? Artisti solo su palco Ariston e interviste via web» - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - atitecuidoyo : RT @IlContiAndrea: ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo si s… - fanfyxcdx : RT @RepSpettacoli: Sanremo, confermate le date del Festival: si svolgerà dal 2 al 6 marzo [aggiornamento delle 20:26] -