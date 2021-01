DOOM Eternal sbalordisce su Switch nonostante tocchi anche i 360p? L'analisi di Digital Foundry (Di lunedì 18 gennaio 2021) Digital Foundry ha già analizzato DOOM Eternal sulle varie piattaforma e ora è finalmente arrivato il turno della versione Nintendo Switch. Nel suo ultimo video, John Linneman dà un'occhiata al porting di Panic Button. In definitiva lo shooter è descritto come un risultato tecnico e una conversione solida. "Credo che DOOM Eternal su Switch sia una conversione generalmente eccellente... questa è sicuramente una traduzione fenomenale di quello che è uno dei motori tecnologicamente più avanzati sul mercato." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha già analizzatosulle varie piattaforma e ora è finalmente arrivato il turno della versione Nintendo. Nel suo ultimo video, John Linneman dà un'occhiata al porting di Panic Button. In definitiva lo shooter è descritto come un risultato tecnico e una conversione solida. "Credo chesusia una conversione generalmente eccellente... questa è sicuramente una traduzione fenomenale di quello che è uno dei motori tecnologicamente più avanzati sul mercato." Leggi altro...

