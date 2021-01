Crisi di Governo, Lupi: “Renzi solo spia finale della situazione. Fossi Conte? Mi dimetterei anche con la maggioranza in Parlamento” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Renzi è stato solo la spia finale di un Governo che per un anno ha continuato a galleggiare tenuto in vita dall’emergenza Covid. Se pure Zingaretti critica il suo stesso Governo qualcosa che non va c’è. Se Fossi in Conte anche se avessi maggioranza relativa alla Camera e al Senato andrei dal presidente della Repubblica e mi dimetterei” sono le parole del deputato Maurizio Lupi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “è statoladi unche per un anno ha continuato a galleggiare tenuto in vita dall’emergenza Covid. Se pure Zingaretti critica il suo stessoqualcosa che non va c’è. Seinse avessirelativa alla Camera e al Senato andrei dal presidenteRepubblica e mi” sono le parole del deputato Maurizio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - RenzoCianchetti : Il trucco di Conte per salvarsi. È il governo degli irresponsabili - ElioLannutti : Crisi di governo, Conte: 'Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese' | Oggi alle 12 il discorso del premier alla Came… -