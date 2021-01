Covid | Ricciardi “boccia” i colori e chiede un lockdown Sandra Zampa dice No

Leggi su chedonna

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Emergenza: per Walterserve subito undi un mese. Contraria. “Non ce n’è bisogno” – ha precisato il sottosegretario alla Salute ai microfoni di Live – Non è la D’Urso Emergenza sanitaria-19. Il governo ha scelto la strada della prudenza decidendo di mantenere ancora in vigore, su tutto il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it