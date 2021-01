Caso cardinale Becciu, Vaticano non chiede più l’estradizione di Cecilia Marogna: “Concessa libertà provvisoria” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si tratta di fatto di una rinuncia all’estradizione. Protagonisti il Vaticano e Cecilia Marogna, la manager cagliaritana arrestata a Milano il 13 ottobre nell’indagine relativa all’ex cardinale Angelo Becciu proprio su richiesta delle autorità vaticane. Da Roma è stato chiesto che sia dichiarato il “non luogo a provvedere”. Una richiesta comunicata dal ministero della Giustizia, letta dai giudici della Corte d’appello di Milano riuniti proprio per decidere la consegna della donna. Nella comunicazione si dice anche che il Vaticano ha concesso la “libertà provvisoria” a Marogna. Non è il primo colpo di scena nella vicenda. La Cassazione, lo scorso 17 dicembre, aveva disposto l’annullamento senza rinvio e con perdita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si tratta di fatto di una rinuncia al. Protagonisti il, la manager cagliaritana arrestata a Milano il 13 ottobre nell’indagine relativa all’exAngeloproprio su richiesta delle autorità vaticane. Da Roma è stato chiesto che sia dichiarato il “non luogo a provvedere”. Una richiesta comunicata dal ministero della Giustizia, letta dai giudici della Corte d’appello di Milano riuniti proprio per decidere la consegna della donna. Nella comunicazione si dice anche che ilha concesso la “” a. Non è il primo colpo di scena nella vicenda. La Cassazione, lo scorso 17 dicembre, aveva disposto l’annullamento senza rinvio e con perdita di ...

Caso cardinale Becciu, Vaticano non chiede più l'estradizione di Cecilia Marogna: "Concessa… Il Fatto Quotidiano

la manager cagliaritana arrestata a Milano a ottobre nell'indagine vaticana relativa all'ex cardinale Angelo Becciu. (IL CASO) La comunicazione del ministero della Giustizia Lo si evince da una ...

la manager cagliaritana arrestata a Milano a ottobre nell'indagine vaticana relativa all'ex cardinale Angelo Becciu. (IL CASO) La comunicazione del ministero della Giustizia Lo si evince da una ...