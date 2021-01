Cagliari-Milan 0-2: la felicità di Mauro Suma per la vittoria dei rossoneri (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) 2-0 al Cagliari e primato in classifica consolidato per il Milan. I rossoneri, grazie alla doppietta di Ibrahimovic, hanno sconfitto in trasferta i rossoblu di Di Francesco (sesto ko consecutivo per i sardi compreso anche il match di Coppa Italia) confermandosi in vetta al campionato di Serie A 2020/2021. Ecco la reazione del direttore di Milan Tv Mauro Suma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) 2-0 ale primato in classifica consolidato per il. I, grazie alla doppietta di Ibrahimovic, hanno sconfitto in trasferta i rossoblu di Di Francesco (sesto ko consecutivo per i sardi compreso anche il match di Coppa Italia) confermandosi in vetta al campionato di Serie A 2020/2021. Ecco la reazione del direttore diTv. SportFace.

