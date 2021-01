Serie A, Inter-Juventus 2-0: Vidal e Barella piegano i bianconeri, Conte ferma Pirlo e vola in vetta. La classifica (Di domenica 17 gennaio 2021) L'Inter si aggiudica il derby d'Italia piegando la Juventus.Fa festa la formazione di Antonio Conte che si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena questa sera a "San Siro". A decidere le reti di Vidal e Barella, che piegano i bianconeri a "San Siro", Interrompendo inoltre la striscia di risultati utili consecutivi della "Vecchia Signora". La squadra di Conte raggiunge così il Milan in vetta alla classifica. La Juventus scivola, invece, a -7 dalle milanesi.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) L'si aggiudica il derby d'Italia piegando la.Fa festa la formazione di Antonioche si aggiudica il derby d'Italia contro la, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena questa sera a "San Siro". A decidere le reti di, chea "San Siro",rompendo inoltre la striscia di risultati utili consecutivi della "Vecchia Signora". La squadra diraggiunge così il Milan inalla. Lasci, invece, a -7 dalle milanesi.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

